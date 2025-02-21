Китай поддерживает консенсус России и США по войне в Украине, – Ван И

Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна якобы поддерживает усилия, направленные на завершение войны в Украине. В частности это касается и недавнего "консенсуса", которого достигли Россия и США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как Китай прокомментировал "консенсус" между США и Россией

На саммите G20 Ван И провел встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Глава МИД Китая отметил, что Пекин надеется на достижение устойчивого и долговременного решения, "которое учитывает беспокойство друг друга".

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией,

– добавил он.

Кроме того, Ван И отметил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.

В издании обратили внимание, что заявление Ван И прозвучало после того, как официальные представители России и США недавно встретились в Саудовской Аравии без участия Киева, что вызвало беспокойство на Западе относительно возможности заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Москвой на условиях, выгодных для страны-оккупанта.