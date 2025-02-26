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24 Канал Новости мира Экс-посол США при НАТО ответил, действительно ли Россия имеет преимущество в переговорном процессе
26 февраля, 16:54
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Экс-посол США при НАТО ответил, действительно ли Россия имеет преимущество в переговорном процессе

Мелания Голембйовская

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет "все карты" на переговорах. Такие слова могут быть частью давления на нашу страну.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-посол США при НАТО, бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, отметив, что на самом деле в России есть достаточно проблем. Поэтому давление на Кремль останавливаться не должно.

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Действительно ли Россия имеет "все карты"

Экс-посол США при НАТО отметил, что Кремль полагается на войска и артиллерию из Северной Кореи, на беспилотники из Ирана. Россия не может набрать достаточного ей количества людей для войны против Украины и не может производить достаточно техники.

Более того, российская экономика очень быстро приходит в упадок из-за инфляции, высокие процентные ставки, дефицит рабочей силы и отсутствие доступа к определенным компонентам.

Поэтому я не думаю, что они держат "все карты". Я думаю, что они также в очень сложной ситуации, и мы должны давить на них,
– подчеркнул он.

По мнению Волкера, слова Трампа – это попытка давить на Украину, чтобы она не просила "слишком много", а хотела просто завершения войны. Он добавил, что это не тот путь, который должна пройти наша Украина, но, очевидно, именно это имел в виду президент США.

Кстати, Трамп выразил убеждение, что россияне знают, что они "не вернутся назад". В то же время он отметил, что США имели хорошие переговоры с Россией и война скоро завершится.