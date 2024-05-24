Путин прокомментировал статью Reuters о прекращении огня на текущей линии фронта

Издание Reuters 24 мая опубликовало материал, в котором говорится, что Путин предпочел бы прекращение войны. Он стремится к переговорам, однако на условиях России, то есть хочет заставить Украину признать текущую линию фронта.

Впоследствии появилась реакция на статью Reuters и от самого Владимира Путина. Тот заявил, что Россия не против переговоров, и в очередной раз начал манипулировать "мирным вопросом". Также не упустил диктатор и возможность обвинить Зеленского в "нелегитимности".

Смотрите также О новом наступлении России, коалиции дронов и угрозах для НАТО: интервью с главой МИД Латвии

Путин корчит из себя "миротворца"

Владимир Путин во время визита в Беларусь в очередной раз начал рассказывать, якобы Москва не против переговоров – и снова жаловался на отказ нашего государства. По его словам, договоренности 2022 года в Стамбуле якобы устраивали обе стороны.

Кроме этого, диктатор не был бы диктатором, если бы не намекнул на очередные территориальные претензии.

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно, исходя из уже достигнутых договоренностей,

– сказал он.

Потом Путин начал манипулировать, рассказывая о том, что "России надо понять, с кем можно иметь дело при подписании документов". Российский президент начал утверждать о "нелегитимности" власти Владимира Зеленского.

Слова Пескова

С началом весны Россия начала расшатывать тему нелегитимности Владимира Зеленского. О российской ИПСО, направленной на президента, предупреждало ГУР, а также американская разведка. В ЦИК неоднократно объясняли, что Зеленский имеет право исполнять полномочия и после 20 мая – более того, в условиях военного положения он обязан это делать. В Конституции не указано никаких оснований для передачи власти главе Верховной Рады.

Кроме этого, о возможности переговоров 24 мая высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уже четче очертил захватнические планы врага – пресс-секретарь Путина отметил, что Россия не против переговоров, однако для "достижения целей СВО". На вопрос, готов ли Кремль к разговору, исходя из нынешней линии фронта, Песков ответил: "Это не так".

Однако стоит указать, что украинская власть неоднократно комментировала возможность переговоров с Россией. В частности, Владимир Зеленский отмечал, что Путин использует замораживание войны для нового нападения. Россия использует время для отдыха, исправит свои ошибки и с новыми силами снова атакует Украину.