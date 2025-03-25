Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде

Вечер 25 марта ознаменовался рядом заявлений о результатах переговоров США и России. Хотя Вашингтон и Москва должны были выложить совместное заявление еще 24 марта, документы опубликовали отдельно и только во вторник.

Детали передает 24 Канал. В целом заявление россиян совпадает с пресс-релизом Белого дома о результатах переговоров.

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С Москвы снимут часть санкций: о чем договорились США и Россия в Эр-Рияде

Стороны должны реализовать "Черноморскую инициативу", которая включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Оба пункта вступают в силу после ряда условий:

США снимут санкции с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями. А также подключат их к SWIFT и откроют необходимые корреспондентские счета.

США снимут ограничения на осуществление операций торгового финансирования.

Снимут санкционные ограничения с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также ограничения на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

Снимут ограничения на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями.

Снимут ограничения на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также других товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

То есть Россия хочет вернуться на мировой рынок и в порты. Напомним, что захватчики вывозят украинское зерно с оккупированных территорий и торгуют им.

Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон,

– говорится в сообщении Кремля.

Там заверили, что Россия и США "приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах". Стороны продолжат работу по достижению прочного и длительного мира.