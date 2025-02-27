В Турции прошли переговоры России и США: в украинском МИДе отреагировали

В Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов. Известно, что они продолжались более 6 часов.

В украинском МИДе отреагировали на переговоры двух стран. В частности, об этом высказался спикер МИД Георгий Тихий, сообщает 24 Канал.

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Российско-американские переговоры в Турции

Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий высказался о сегодняшних переговорах США и России.

"Нас не информировали, узнали из публичной информации… Нигде публично не заявлялось, что там будет обсуждаться Украина. Мне кажется, что они как раз говорили, что там будут обсуждаться российско-американские двусторонние отношения",– отметил Тихий.

Он указал, что МИД будет следить за тем, какие будут публичные заявления после переговоров между сторонами.

Поэтому будем следить за тем, какие будут публичные заявления после этих переговоров, будем их анализировать, был ли там какой-то процесс между делегациями, но не считаем это переговорами по Украине,

– указал спикер МИД.

Напомним, что в Стамбуле закончился новый раунд переговоров между российской и американской делегациями по проблемам работы посольств. Как проходили новые переговоры России и США в Стамбуле, читайте в материале 24 Канала.