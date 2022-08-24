россияне медленно прощупывают почву, – Арахамия о намерениях москвы по переговорам
Источник:Телеканал "Рада"
россиянам необходимы переговоры, ведь они видят, что ситуация на фронте сейчас – не в их пользу. Впрочем, переговоры со стороны Украины будут возможны только тогда, когда позиции ВСУ будут еще крепче.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. Именно он возглавлял украинскую делегацию на предыдущих переговорах, в частности, в беларуси.
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россиянам нужны переговоры сейчас больше, чем 1-2 месяца назад
Арахамия отметил, что россиянам сейчас переговоры нужны гораздо больше, чем 1-2 месяца назад. В частности, время от времени от них появляются сигналы, готовы ли мы?
"У них есть такое медленное прощупывание почвы", – отметил народный депутат.
Он связывает это с успехами ВСУ, событиями в Крыму и тем, что россияне не могут окончательно установить свою власть на оккупированных территориях. Да, как им это удалось в ОРДЛО.
Люди отказываются с ними сотрудничать. Даже уже долгое время прошло, но очень много отказов. Они до сих пор не могут устроить свой псевдореферендум,
– подчеркнул Арахамия.
Также по его словам, россияне считают, что сейчас для них самый лучший момент для переговоров, ведь чувствуют, что дальше ситуация будет только ухудшаться.
Нас было 5 человек, а у россиян за спиной – 30
Глава фракции "Слуга Народа" также вспомнил предыдущие переговоры с россиянами. Он рассказал, что чувствовал ужасную ответственность и боялся, что что-то может сделать не так.
"Мы нервничали, потому что нас было 5 человек, сидевших за столом. У них так же, но позади них где-то 30 человек. Кто-то делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, кто-то из разведки", – подчеркнул Арахамия.
Он добавил, что действительно было очень трудно сдержать эмоции. И несколько раз украинская делегация вставала из-за стола, понимая, что может начаться брань или драка.
Мы брали тайм-аут, отходили в другую комнату и между собой общались, что нельзя сейчас предпочесть эмоции. Потому что россияне пытались вывести нас из равновесия и так получить преимущество,
– рассказал народный депутат.
Впрочем, Арахамия отметил, что несмотря ни на что, Украина выиграла первый этап переговоров. И это признала даже россия.
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Переговоры между Украиной и россией: последние новости
- Михаил Подоляк уверен, что скоро будет еще больше предложений от россии сесть за стол переговоров. "россия входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь", – отметил советник главы Офиса Президента Украины.
- Также Подоляк рассказал, что предложение переговоров от россии – это не искреннее желание, а ловушка. Ибо речь идет не о прекращении войны, а укреплении ее позиций.
- Политолог Тарас Семенюк считает, что переговоры будут возможны только после того, как россия отведет свои войска. Но путин не будут делать этого до последнего.