Байден показал, что Путин не способен к переговорам: эксперт объяснил заявление лидера США
Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным, если это положит конец войне в Украине. Однако, пока президент США не видит, чтобы российский диктатор хотел прекратить войну.
Так, если Путин предпримет какие-то конкретные шаги, прежде всего это вывод российских войск с оккупированной территории Украины, тогда можно садиться за стол переговоров с главой Кремля. Впрочем, в ближайшее время Путин не собирается этого делать. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Байден сделал то же, что и Зеленский
Этим заявлением американский лидер в классической дипломатической манере дал понять, что Соединенные Штаты готовы к переговорам, но кремлевский диктатор должен пойти навстречу. В то же время, он обозначил шаги, которые Путин не готов выполнить. В таком случае лидер Кремля становится недоговороспособным, поскольку отказывается садиться за стол переговоров.
По мнению Тизенгаузена, это аналогичная ситуация с той, когда президент Владимир Зеленский призвал Путина к публичным переговорам. То есть он показал, что готов говорить со страной-агрессором, но публично.
В Кремле сразу же отказали, поскольку понимают, что Путин не потянет публичных переговоров.
И в случае с Байденом, и в случае с Зеленским – Россия становится страной, которая отказывается от переговоров. Это классический дипломатический способ, когда вы переводите на своего оппонента вину за невыполнение определенных структурных процессов,
– объяснил политтехнолог.
Почему заявление прозвучало именно сейчас
Кроме Джо Байдена, подобные заявления сделали также президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Это связано с двумя причинами:
- все увидели реальную картину того, что российская армия ни то что к наступлению не готова, а не способна даже с помощью новомобилизованных удерживать оккупированные рубежи;
- подобные заявления всегда звучат накануне новой военной помощи Украине от партнеров. Так, Запад дает России шанс завершить войну. А также накануне важных встреч.
"В этом случае наши партнеры поступают совершенно правильно. Байден четко сказал, что Украина сама будет решать, когда садиться за стол переговоров", – подытожил политтехнолог.
Тизенгаузен объяснил заявление Байдена о переговорах: смотрите видео
Переговоры Украины с Россией: последние новости
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не уверен, что все страны хотят окончания войны. Он считает, что некоторые западные государства не заинтересованы в "урегулировании украинского кризиса", и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
- Генеральный секретарь Североатлантического альянса убежден, что война России против Украины может закончиться только за столом мирного диалога. В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что мир должен поддерживать Украину, чтобы это произошло.
- Российские официальные лица в последнее время часто выдают лживые заявления по поводу переговоров. В Кремле всячески пытаются убедить Запад, что ему жизненно необходимы переговоры со страной-агрессором. В то же время, Россия заявляет, что "будет готова" вести диалог, если НАТО пойдет на определенные уступки.