Переговоры по Крыму: у Зеленского ответили на громкое заявление замглавы ОП

Что касается возможных переговоров с Россией, прежде всего, следует ориентироваться на заявления Владимира Зеленского. Именно он является верховным главнокомандующим и имеет достаточно полномочий, чтобы делать заявления о переговорах со страной-агрессором.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя заявление замглавы ОП Андрея Сибиги о том, что Киев готов обсудить будущее Крыма с Москвой.

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Сибига в интервью западному медиа заявил, что Киев вроде бы готов провести переговоры с Кремлем, после того, как Украина выйдет на границы оккупированного Россией полуострова.

Комментарий Никифорова

Пока Никифоров подчеркнул, что ориентироваться нужно на слова верховного главнокомандующего.

В этом вопросе следует ориентироваться прежде всего на слова президента Украины – верховного главнокомандующего,

— заявил представитель Зеленского.

Позиция президента относительно переговоров

Недавно Зеленский заявил, что представитель России может присутствовать во время фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия пойдет на полный вывод своих войск из Украины.

Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить", – сказал гарант.

У Зеленского неоднократно отмечали, что Украина будет настаивать не только на выходе на границы 1991 года, ведь это только отправная точка, от которой следует уходить.

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Сибига в интервью западному медиа заявил, что Киев вроде бы готов провести переговоры с Кремлем, после того, как Украина выйдет на грани оккупированного Россией полуострова.

Какая позиция ОП

Никифоров подчеркнул, что ориентироваться нужно на слова верховного главнокомандующего.

В этом вопросе следует ориентироваться прежде всего на слова президента Украины – верховного главнокомандующего,

— заявил представитель Зеленского.

Позиция президента относительно переговоров

Недавно Зеленский заявил, что представитель России может присутствовать во время фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия пойдет на полный вывод своих войск из Украины.

Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить", – сказал гарант.

Никаких уступок агрессору

У Зеленского неоднократно отмечали, что Украина будет настаивать не только на выходе на границы 1991 года, ведь это только отправная точка, от которой следует уходить.

К слову, именно это в очередной раз напомнил советник главы ОП Михаил Подоляк, подчеркнув, что "любые территориальные уступки или торги нашими суверенными правами не могут идти речи".

О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров по России является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым. О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами не может идти речи,

– заверил Подоляк.

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