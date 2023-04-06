Переговоры по Крыму: у Зеленского ответили на громкое заявление замглавы ОП
Источник:LIGA.net.
Что касается возможных переговоров с Россией, прежде всего, следует ориентироваться на заявления Владимира Зеленского. Именно он является верховным главнокомандующим и имеет достаточно полномочий, чтобы делать заявления о переговорах со страной-агрессором.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя заявление замглавы ОП Андрея Сибиги о том, что Киев готов обсудить будущее Крыма с Москвой.
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Сибига в интервью западному медиа заявил, что Киев вроде бы готов провести переговоры с Кремлем, после того, как Украина выйдет на границы оккупированного Россией полуострова.
Комментарий Никифорова
Пока Никифоров подчеркнул, что ориентироваться нужно на слова верховного главнокомандующего.
В этом вопросе следует ориентироваться прежде всего на слова президента Украины – верховного главнокомандующего,
— заявил представитель Зеленского.
Позиция президента относительно переговоров
Недавно Зеленский заявил, что представитель России может присутствовать во время фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия пойдет на полный вывод своих войск из Украины.
Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить", – сказал гарант.Обратите внимание! У Зеленского неоднократно отмечали, что Украина будет настаивать не только на выходе на границы 1991 года, ведь это только отправная точка, от которой следует уходить.
Смотрите также Измены не будет, – Резников назвал 3 причины, почему Украина снова не подпишет мирные соглашения с Россией
Сибига в интервью западному медиа заявил, что Киев вроде бы готов провести переговоры с Кремлем, после того, как Украина выйдет на грани оккупированного Россией полуострова.
Какая позиция ОП
Никифоров подчеркнул, что ориентироваться нужно на слова верховного главнокомандующего.
В этом вопросе следует ориентироваться прежде всего на слова президента Украины – верховного главнокомандующего,
— заявил представитель Зеленского.
Позиция президента относительно переговоров
Недавно Зеленский заявил, что представитель России может присутствовать во время фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия пойдет на полный вывод своих войск из Украины.
Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить", – сказал гарант.Обратите внимание! У Зеленского неоднократно отмечали, что Украина будет настаивать не только на выходе на границы 1991 года, ведь это только отправная точка, от которой следует уходить.
Никаких уступок агрессору
К слову, именно это в очередной раз напомнил советник главы ОП Михаил Подоляк, подчеркнув, что "любые территориальные уступки или торги нашими суверенными правами не могут идти речи".
О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров по России является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым. О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами не может идти речи,
– заверил Подоляк.
Последние новости о переговорах с Россией
- Пекин может сыграть "главную роль" в "поиске пути мира" в Украине, из-за тесных связей с Россией – считает президент Франции Эмануэль Макрон. Он прибыл с официальным визитом в Пекин, где попытается убедить китайского лидера Си Цзиньпина помочь "вернуть Россию к разуму и за стол переговоров".
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заметил, что переговоры с Путиным даже сложно представить после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля.