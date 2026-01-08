Ожидаем фидбэк от россиян, – Зеленский о финализации документа о гарантиях

Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины сейчас готов к финализации с США. Такого результата достигли после переговоров в Париже 7 января.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Зеленского.

Какие результаты переговоров?

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту о результатах переговоров, состоявшихся во Франции 7 января. По словам Зеленского, двусторонний документ с США о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с американским президентом Трампом.

Кроме того, стороны обсуждали и документы по восстановлению Украины и ее экономического развития. В то же время украинская делегация представила возможные варианты финализации базовой рамки для завершения войны.

Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну,

– добавил лидер Украины.

Другие детали встреч с США в Париже украинская сторона сообщит президенту Зеленскому после возвращения в Киев.

Переговоры во Франции: что известно?