Путин отправит "интересного персонажа" на переговоры: кто он и чем будет заниматься
- Сергей Беседа будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии 23 марта.
- Беседа – "более низкий уровень", чем другие переговорщики, поэтому его роль не будет столь важной.
Представители США и России встретятся на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии. От Кремля на них появится "интересный персонаж", которого Владимир Путин не очень любит.
Говорится о Сергее Беседе, репутацию в России он имеет не самую лучшую. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Беседа – это "игрок" самого низкого уровня на переговорах с США.
Смотрите также Украина изначально поддержала предложение США о безусловном прекращении огня, – Зеленский
Чем будет заниматься Беседа и кто он
По словам российского оппозиционного политтехнолога, в переговорах существует определенная иерархия по составу команд. Самый высокий уровень – Путин и Дональд Трамп. После них идут "высшие" переговорщики (от США: Марко Рубио, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Майк Волц, от России: Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Юрий Ушаков).
Это такие "рабочие лошадки", а под ними уже формируют экспертные группы, которые не принимают решения, а лишь готовят предложения "на верх". Этот Беседа, а еще Карасин – как раз к ним относятся,
– объяснил он.
Галлямов предположил, что на переговорах в Саудовской Аравии такие группы от США и России будут обсуждать инициативу по безопасности судоходства в Черном море.
Заметьте! Беседа – советник директора ФСБ. Именно он стал козлом отпущения российского диктатора, которого тот обвинил в провале информации о вторжении России в Украину. В 2022 году его могли арестовать, чего не удалось и он сохранил должность в ФСБ.
Российский оппозиционный политтехнолог добавил, что Беседа будет заниматься именно военной составляющей переговоров, ведь он знает все о ракетах, военные корабли и мины. Поэтому сказать, что разговор с США берет под контроль ФСБ нельзя.