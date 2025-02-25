На первом этапе переговоров США обсуждали готовность России к миру: шла ли речь о сроках

Администрация Дональда Трампа провела первые переговоры с представителями России относительно возможного завершения войны против Украины. Кремль заявил о готовности прекратить боевые действия, однако при определенных условиях.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News, передает 24 Канал. По его словам, во время встречи американская сторона прямо спросила россиян, готовы ли они к завершению войны.

Читайте также Джонсон назвал две причины, почему Трамп делает антиукраинские заявления

Команда Трампа ведет переговоры с Россией

Ответ был утвердительным, однако без конкретизации требований Москвы.

Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос был: "Вы вообще заинтересованы в завершении этого конфликта или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Следующий шаг – встретиться с ними снова в подходящий момент, с нужными людьми в комнате, и начать обсуждать, что именно нужно для прекращения войны,

– заявил Рубио.

В то же время он подчеркнул, что без согласия Украины никакие договоренности не могут быть достигнуты.

Мы должны поставить этот же вопрос Украине, потому что война не может быть остановлена, если обе стороны не согласятся,

– отметил госсекретарь США.

Рубио признал, что переговорный процесс может быть длительным и не гарантирует успеха.

Возможно, этот процесс не принесет результата, но почему кто-то должен критиковать президента Трампа за стремление прекратить войну, которая стоила миллиарды долларов, сотни тысяч жизней и вызвала колоссальные человеческие страдания?

– добавил он.

К слову, США проголосовали против резолюции ООН, которая осуждала агрессию России, поскольку она была "антагонистической" и противоречила усилиям по мирным переговорам.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США предложили собственный вариант документа Совету Безопасности, который Россия не ветировала.