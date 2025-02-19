У Путина говорят о "важном шаге" по урегулированию войны в Украине

Российская и американская делегации США провели переговоры в Саудовской Аравии. После этого в Кремле сделали заявление.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Россия сделали очень важный шаг в сторону мирного урегулирования "конфликта в Украине". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Песков сделал ряд заявлений

Представитель Кремля считает, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля, но могут и позже. ️Путин определит переговорщика из США после того, как Вашингтон назовет своего.

Возможность участия Мединского в переговорах по Украине зависит от решения президента. Кроме этого, переговоры с США – очень важный шаг для будущего урегулирования ситуации.

Также Песков отметил, что Париж не связывался с Москвой по поводу поговорить с Владимиром Путиным. также в Кремле считают, что в восстановлении отношений с США сделан первый шаг, но выводы делать рано.

Трамп также сделал ряд противоречивых заявлений относительно переговоров с российской делегацией. В частности, он сказал, что Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки среди украинцев, а Путин "очень быстро" могу уничтожить наши города.