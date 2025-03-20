Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. По информации неназванного источника, украинская делегация отправится в воскресенье, 23 марта, а переговоры начнутся на следующий день.

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Украина и США готовятся к переговорам в Саудовской Аравии

Расписание встреч еще согласовывается, но ожидается, что дискуссии коснутся вопросов дальнейшего укрепления обороноспособности Украины и координации международной помощи.

К слову, США также организуют косвенные переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии, где обе стороны будут находиться в разных комнатах, сказал Кит Келлог.

Цель США – узнать условия и позиции сторон для возможного прекращения огня через косвенную дипломатию.

Украина согласилась на 30-дневное перемирие, что важно для политического успеха Дональда Трампа, хотя США не заинтересованы в механизмах контроля за прекращением огня.



Эксперт Алексей Ижак отметил, что за фактическим соблюдением перемирия должна следить профильная миссия, но на практике это маловероятно.