США и Россия обсуждают сотрудничество по торговым путям и разведке месторождений в Арктике

Официальные лица США и России определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Обсуждали, в частности, вопросы разведки природных ресурсов и торговых путей.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, сообщает 24 Канал. По словам собеседников издания, обсуждения закрыты и находятся на ранней стадии.

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США и Россия обсуждают сотрудничество в Арктике

По словам осведомленных источников, такой подход является частью более широкой "политики разрядки", которую Трамп проводит в отношениях с Москвой. Собеседник издания отметил, что сотрудничество с Россией в сфере разведки энергоресурсов также рассматривается как цель США. Эта тема появилась в то время, когда Трамп добивался прекращения войны, в частности, провел прямые переговоры с Путиным.

Кстати, обе стороны недавно дали понять, что они открыты для деловых предприятий и сотрудничества. Это вызывает беспокойство европейских партнеров и союзников по НАТО, стремящихся изолировать Москву с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года.

Накануне Лавров заявил, официальные лица России и США планируют встретиться 27 февраля в Стамбуле. По словам вражеского министра, якобы для обсуждения восстановления штата посольств.

Один из собеседников издания отметил, что американские чиновники рассматривают сотрудничество в Арктике как способ убить клин между Москвой и Пекином. В то же время предупредил, что это вряд ли удастся, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы, особенно их партнерство "без ограничений" после начала полномасштабной войны против Украины.

Кстати, спикер Совета национальной безопасности США отказался от комментариев. А рупор Кремля Песков не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Арктика окружена Россией и 7 членами НАТО, – США, Канадой и скандинавскими странами Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией. В последние годы она все больше привлекает внимание, ведь таяние льда в результате изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки потенциальных энергетических и минеральных ресурсов.

С таянием полярных льдов откроется больше арктических транзитных маршрутов / Arctic Portal

Кирилл Дмитриев, глава государственного российского фонда прямых инвестиций, после российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что сотрудничество над энергетическими проектами в Арктике было среди "конкретных сфер", обсуждавших делегации.

Интересно, что в конце прошлого года Пентагон обнародовал новую Арктическую стратегию. В нем подчеркнул риск объединения Китая и России в регионе. Согласно политике Джо Байдена, Соединенные Штаты стремились расширить свою военную готовность и наблюдение в Арктике в ответ на сближение между Москвой и Пекином, растущее.

Кстати, Китай в последние годы уделяет все больше внимания Арктике, объявив себя в 2018-м "приарктическим государством". Развивает и развивая рыболовные, энергетические и транспортные интересы в регионе Перспектива новейших судоходных маршрутов рассматривается как главный элемент стратегии Пекина. Она предполагает создание Полярного Шелкового пути, что соединяет Восточную Азию, Западная Европа и Северная Америка.

