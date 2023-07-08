Украина подвергает сомнению тайные переговоры бывших чиновников США с Россией

Украинская сторона заявила, что они опасаются темы вероятных неформальных переговоров США с Россией. Ведь о них заговорили в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

Соответствующее мнение озвучил представитель украинских властей в комментарии иностранным СМИ. Перед этим это же издание написало, что в апреле 2023 года бывшие высокопоставленные чиновники США провели неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Что говорят в Киеве о неформальных переговорах США с Россией

Неназванный украинский чиновник заверил, что Украина "внимательно следит за публикациями и комментариями о тайной встрече", а также сообщениями о том, что "подобные кулуарные консультации между гражданами США и России проходили и в других частях света".

Учитывая время появления этих материалов в СМИ накануне Вильнюсского саммита, возникает вопрос, не связана ли каким-то образом жесткая позиция Вашингтона относительно приглашения Украины в НАТО с этими кулуарными консультациями,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед этим в Белом доме заявляли, что знали о неофициальных контактах бывших официальных лиц США с близкими к Кремлю представителями России. Однако уверяли, что экс-чиновников не поощряли к этим переговорам.

Уже 8 июля советник администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что этих переговоров на самом деле не было. Он заявил журналистам, что благодарен за вопрос: "...Поскольку в этих публикациях говорилось о том, чего на самом деле не было".

Что известно о неформальных переговорах США с Россией