Украина подвергает сомнению тайные переговоры бывших чиновников США с Россией
Источник:NBC News
Украинская сторона заявила, что они опасаются темы вероятных неформальных переговоров США с Россией. Ведь о них заговорили в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.
Соответствующее мнение озвучил представитель украинских властей в комментарии иностранным СМИ. Перед этим это же издание написало, что в апреле 2023 года бывшие высокопоставленные чиновники США провели неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Что говорят в Киеве о неформальных переговорах США с Россией
Неназванный украинский чиновник заверил, что Украина "внимательно следит за публикациями и комментариями о тайной встрече", а также сообщениями о том, что "подобные кулуарные консультации между гражданами США и России проходили и в других частях света".
Учитывая время появления этих материалов в СМИ накануне Вильнюсского саммита, возникает вопрос, не связана ли каким-то образом жесткая позиция Вашингтона относительно приглашения Украины в НАТО с этими кулуарными консультациями,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что перед этим в Белом доме заявляли, что знали о неофициальных контактах бывших официальных лиц США с близкими к Кремлю представителями России. Однако уверяли, что экс-чиновников не поощряли к этим переговорам.
Уже 8 июля советник администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что этих переговоров на самом деле не было. Он заявил журналистам, что благодарен за вопрос: "...Поскольку в этих публикациях говорилось о том, чего на самом деле не было".
Что известно о неформальных переговорах США с Россией
- 6 июля СМИ написали, что группа бывших чиновников США в апреле провели неформальные переговоры с Лавровым. Якобы говорили, чтобы "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине".
- По данным прессы, со стороны США были действующий председатель Совета по международным отношениям, ведущего американского аналитического центра Ричард Хаас, эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм. Более того, к переговорам присоединялись некоторые бывшие чиновники Пентагона.
- Уже 7 июля представитель Государственного департамента США Нед Прайс не подтвердил информацию о том, что Белый дом санкционировал "тайные переговоры" с Россией по окончании войны в Украине. Там заявили, что это слухи.