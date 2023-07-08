Відповідну думку озвучив представник української влади у коментарі іноземним ЗМІ. Перед цим це ж видання написало, що у квітні 2023 року колишні високопосадовці США провели неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
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Що кажуть в Києві про неформальні перемовини США з Росією
Неназваний український високопосадовець запевнив, що Україна "уважно стежить за публікаціями й коментарями щодо таємної зустрічі", а також повідомленнями про те, що "подібні кулуарні консультації між громадянами США та Росії відбувалися і в інших частинах світу".
Враховуючи час появи цих матеріалів у ЗМІ напередодні Вільнюського саміту, виникає питання, чи не пов'язана якимось чином жорстка позиція Вашингтона щодо запрошення України до НАТО з цими кулуарними консультаціями,
– мовиться в повідомленні.
Варто зазначити, що перед цим у Білому домі заявляли, що знали про неофіційні контакти колишніх офіційних осіб США з представниками Росії, які близькі до Кремля. Однак запевняли, що експосадовців не заохочували до цих перемовин.
Вже 8 липня радник адміністрації США із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що цих перемовин насправді не було. Він заявив журналістам, що вдячний за питання: "...Оскільки в цих публікаціях йшлося про те, чого насправді не було".
Що відомо про неформальні перемовини США з Росією
- 6 липня ЗМІ написали, що група колишніх високопосадовців США у квітні провели неформальні перемовини з Лавровим. Мовляв, говорили, щоб "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".
- За даними преси, зі сторони США були чинний голова Ради з міжнародних відносин, провідного американського аналітичного центру Річард Хаас, експерт із питань Європи Чарльз Купчан та експерт з питань Росії Томас Грем. Ба більше, до перемовин долучались деякі колишні посадовці Пентагону.
- Вже 7 липня речник Державного департаменту США Нед Прайс не підтвердив інформацію про те, що Білий дім санкціонував "таємні переговори" з Росією щодо закінчення війни в Україні. Там заявили, що це чутки.