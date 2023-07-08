Джо Байден вимагає внутрішніх реформ перед вступом України до Альянсу. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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"Саміт у дуже важливий момент історії"

Напередодні саміту президент США Джо Байден відвідає Велику Британію, де зустрінеться з Королем Чарльзом та прем'єр-міністром Сунаком для консультацій з низки двосторонніх і глобальних питань. Також напередодні саміту Байден проведе двосторонню зустріч з президентом Литви.

"Це, безумовно, буде історичний саміт у дуже важливий момент історії", – зауважила старша директорка з Європи Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоут.

Під час саміту заплановане обговорення різних тем – від зміцнення східного флангу НАТО, закінчуючи модернізацією сил і засобів стримування й оборони НАТО. За словами Слоут, члени Альянсу продемонструють незмінну єдність, рішучість у підтримці України.

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Комюніке щодо членства – не повторення Бухареста

Зараз ведуться узгодження останніх кроків щодо того, який вигляд матиме фінальне комюніке. Очікується, що держави - члени Альянсу зроблять заяву щодо майбутнього членства України в НАТО, проте це не означатиме повтор Бухарестського саміту.

"Після саміту президент Байден виступить у Вільнюсі з великою промовою про важливість підтримки України та захисту демократичних цінностей в усьому світі", – сказала старша директорка з Європи Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоут.

Амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт зазначила, що Сполучені Штати представлять пакет підтримки, як з точки зору довгострокової практичної допомоги, так і в інших питаннях. Зокрема, йдеться про військову модернізацію та оперативну сумісність. Також перейдуть і до політичних питань, а саме відкриття Ради Україна – НАТО, а також розгляд майбутнього членства в Альянсі.

У комюніке ми будемо говорити про прагнення України до членства, і це те, над чим продовжують працювати союзники по НАТО. Але це не повторення Бухареста, це буде мати інший вигляд, ніж те, що ми говорили у 2008 році,

– наголосила Джуліан Сміт.

Амбасадорка не стала розкривати деталі комюніке, оскільки наразі вносяться останні штрихи. За її словами, зараз на столі є різні варіанти, зокрема скасування ПДЧ. Очікується, що остаточні формулювання дипломати узгодять наприкінці цих вихідних.

Ми не збираємось у Вільнюсі лише для того, щоб повторити Бухарест. Ми визнаємо нинішні обставини й той факт, що Росія веде війну на українській території, і я думаю, що це буде відображенням відданості Альянсу довгостроковій стабільності й безпеці України

– сказала посол США при НАТО журналістам.

Сполучені Штати очікують на приїзд президента Зеленського. Джуліан Сміт заявила, що для українського лідера саміт буде результативним.

США обговорюють гарантії для України

Зараз США продовжують переговори з Україною та іншими союзниками щодо надання довгострокової безпеки Україні, аби запобігти агресії після завершення війни.

"Але поки ці розмови тривають, я не можу вдаватися в подробиці на даному етапі", – сказала старша директорка з Європи Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоут.

За її словами, основним меседжем для України буде посилення допомоги, щоб Україна залишилась демократичною, незалежною, суверенною державою, яка процвітає.

З точки зору США, ми зобов'язуємося самі, а також працюємо з союзниками й партнерами над продовженням надання підтримки, якої потребує Україна на полі бою,

– сказала Аманда Слоут.

У Білому домі зазначили, що допомагатимуть Україні зміцнювати збройні сили, щоб Київ міг захиститись у майбутньому, а також бути більш оперативно сумісним з Альянсом.

Сполучені Штати проти автоматичного членства для України

Аманда Слоут зазначила, Байден вважає, що спершу Україна повинна провести реформи, аніж приєднуватися до Альянсу. Це означає, що Україна повинна відповідати тим же стандартам, що і будь-яка інша країна НАТО.

Існують стандарти, які Альянс встановлює для всіх членів, і президент чітко дав зрозуміти, що Україна повинна буде зробити ці реформи,

– сказала Слоут.

У Білому Домі працюють і будуть продовжувати це робити, щоб гарантувати, що Україна зможе зробити реформи.

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Касетні боєприпаси та ракети ATACMS

У Білому домі заявили, що їм нема чого анонсувати щодо постачання ракет ATACMS до України. Директорка з Європи Ради національної безпеки при Білому домі наголосила, що рішення щодо допомоги ґрунтуються на потребах України.

Наразі Україні потрібна артилерія, щоб підтримувати її наступальні та оборонні операції, а артилерія справді залишається в центрі цього,

– сказала Аманда Слоут.

Щодо надання касетних боєприпасів, представниця Білого дому заявила, що США координують дії з Україною, аби та використовувала ці боєприпаси відповідально.

Нові оборонні плани НАТО

США підтримують розгортання нових регіональних планів Альянсу. Очікується, що ці плани будуть прийняті під час саміту у Вільнюсі. За словами представниці США, вони гарантують, що держави-члени зможуть буквально захистити кожен дюйм території НАТО.

"Ми зосередимось не лише на цих багатопрофільних планах, а й на ресурсах, необхідних для виконання цих планів", – зазначила Сміт.

Члени Альянсу обговорять збільшення інвестицій в оборону, де 2% від ВВП стануть не стелею, а мінімумом, який треба вкладати. і це буде довгострокове зобов'язання. Також Альянс посилить сферу кібербезпеки, аби запобігати та реагувати на майбутні кібератаки.

Зазначається, що на саміт НАТО завітають лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії й Республіки Корея. Це відбудеться вдруге в історії Альянсу.

Вступ Швеції до НАТО

Амбасадорка зазначила, що консультації між представниками Туреччини та Швеції за посередництва генсека Альянсу Столтенберга та представників Фінляндії були конструктивними. Учасники перемовин намагались "усунути всі розбіжності" щодо вступу Стокгольма до НАТО перед майбутнім самітом у Вільнюсі.

За словами посла США при НАТО, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Швеція якнайшвидше стала членом Альянсу.

"Ми вважаємо, що Швеція готова до цього. Вона має величезний потенціал і чітко поділяє наші цінності й, безумовно, почула і відреагувала на багато занепокоєнь, які мають наші друзі в Анкарі", – сказала Джуліан Сміт.