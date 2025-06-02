В Стамбуле россияне признали факт похищения детей, – Зеленский

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. В ходе этой встречи российская делегация фактически признала факт похищения детей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского во время онлайн-разговора с журналистами в понедельник, 2 июня.

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Россия признала, что похищает детей

Во время переговоров в Стамбуле Украина заявила россиянам, что те похитили 20 тысяч украинских детей, а в ответ услышала, что речь идет максимум о сотнях.

По словам Владимира Зеленского, российская делегация отрицала число, но не сам факт.

Наша команда обиделась на это. А я, честно говоря, не обижаюсь на это, а считаю, что это важная фиксация не количества, самого факта, что они соглашаются, что украли детей. Мы считаем тысячи, а они говорят, что вопрос о сотнях. Важно, что этот факт зафиксирован,

– подчеркнул президент.

Напомним, в ходе нового раунда переговоров Украина официально передала российской стороне список украинских детей список украинских детей, которых нужно вернуть.

Андрей Ермак объяснил, что речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, также подтвердил, что возвращение детей является приоритетом.

Между тем глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что они рассмотрят каждую ситуацию. По его словам, Россия возвращает Украине тех детей, у которых на украинской территории есть родители.