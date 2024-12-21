Для России есть единственный приемлемый вариант: о чем могут договориться Трамп и Путин

В 2025 году Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться, чтобы обсудить, в частности, возможные условия развязывания войны в Украине. Трамп стремится к ее замораживанию, и на это может согласиться Путин, который имеет собственные мотивы.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Путин будет вынужден пойти на уступки Трампу и прекратить войну. В то же время российская армия несет большие потери на фронте, и военная машина Путина не "вывозит" войну.

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Это будут серьезные вызовы для России

Клочок заметил, что одна из главных причин, по которой глава Кремля может согласиться на приостановление войны – это то, что российская экономика находится в очень тяжелом состоянии.

Однако Трамп намерен изменить внешнеэкономическую деятельность США и ввести пошлины на импорт товаров в Соединенные Штаты, и это существенно изменить структуру мировой экономики. Также он планирует выйти с большими объемами нефти и газа на мировые рынки.

Это будет серьезными новыми вызовами для российской экономики,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Поэтому, по его мнению, на сегодня единственный приемлемый для России вариант замораживания войны – на максимально выгодных для себя и невыгодных для Украины условиях. Это позволит Кремлю выровнять ситуацию с экономическим падением и обеспечить ВПК достаточными средствами.

Именно об этом и будут говорить Трамп и Путин на возможных переговорах. Предметом разговора будет, как и когда они заморозят войну, кто и куда отойдет. Будет, вероятно, вопрос и о демилитаризации Украины,

– предположил он.

Зеленский недавно акцентировал на недопустимости сокращения Вооруженных Сил Украины без соответствующих гарантий. Ранее он об этом не говорил, отметил Клочок, а значит этот вопрос был предметом разговора президента Украины с европейскими лидерами.

Трамп не будет платить лишние деньги

Также во время встречи с Трампом Россия будет пытаться достичь четкого понимания, что она дальше будет влиять на политику в Украине. В то же время Трамп может на это согласиться, если он не будет видеть для себя какой-то выгоды в Украине.

Избранный президент США не будет никому платить лишние деньги, и это осознает Европа. Именно поэтому в Евросоюзе продолжаются дискуссии о выделении средств, сдерживания российской агрессии, потому что европейским странам надо готовиться к возможной будущей конвенционной войне с Россией, Китаем и КНДР,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Также ширятся дискуссии, что для США станет новым вызовом, если Украина падет. Трамп осознает риски, считает Валерий Клочок, но он намерен заморозить войну на ближайшие 4 года, пока продлится его президентский срок, а потом с этим вопросом будет разбираться его преемник.

Трамп и Путин будут общаться о взаимных интересах. Украина же является, к сожалению, одним из элементов их дискуссии. Путин примитивно будет торговать Украиной и, в частности, Европой. Путин не хочет говорить с Европой, он хочет иметь дела с США,

– подчеркнул он.

Напомним, что специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что для завершения войны в Украине должны сложиться 3 условия. Это, во-первых, желание Путина заключать перемирие на этом этапе войны, во-вторых, это желание Украины и Европы заключать невыгодное соглашение и, в-третьих, это способность Трампа нажать на стороны конфликта.