Давно ведут непубличные переговоры: о чем Трамп уже мог договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин уже давно ведут непубличные переговоры. Хотя детали договоренностей пока официально не разглашаются, по некоторым признакам их можно предположить.

Говорится о приостановлении огня, выборы в Украине и подписании пакта. Таким предположением с 24 Каналом поделился политический аналитик и писатель Станислав Белковский.

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О чем Трамп уже мог договориться с Путиным

Политический аналитик, считает, что Трамп и Путин еще с ноября 2024 года ведут непубличные переговоры. Однако диктатор не любит привлекать внимание к своим принципиальным решениям, пока они не приняты, поэтому не открывает всех карт.

Но, по отдельным косвенным признакам, можно предположить, о чем они уже могли договориться:

приостановление огня до Пасхи 20 апреля;

выборы президента Украины;

подписание пакта Трампа-Путина.

В ближайшее время состоится перемирие, будут остановлены боевые действия высокой интенсивности. А дальше – уступки,

– объяснил Белковский.

Напомним, согласно законодательству Украины, выборы во время военного положения невозможны. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности при одном условии – Украина вступит в НАТО.

Чего хочет Россия

Еще летом 2024 года Кремль выдвинул свои условия для прекращения войны.

Отказ Трампа от расширения НАТО, то есть Украина не будет вступать в блок. Контроль над оккупированными территориями без формального признания. Гарантии безопасности России от США, которых Путин добивается все 25 лет своего пребывания у власти.

Думаю, Россия откажется от идеи полного приобретения контроля над формально аннексированными украинскими регионами – не будет бороться за Запорожье и Херсон,

– отметил Станислав Белковский.

Как он предположил, Россия также не будет требовать полной демилитаризации Украины.