Мовиться про призупинення вогню, вибори в Україні та підписання пакту. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політичний аналітик та письменник Станіслав Бєлковський.

Дивіться також Як Трамп хоче зробити боляче Україні та чи стане тепер Європа "дорослим у кімнаті"

Про що Трамп уже міг домовитися з Путіним

Політичний аналітик, вважає що Трамп та Путін ще з листопада 2024 року ведуть непублічні переговори. Проте диктатор не любить привертати увагу до своїх принципових рішень, поки вони не ухвалені, тому не відкриває усіх карт.

Та, за окремими непрямими ознаками, можна припустити, про що вони уже могли домовитися:

призупинення вогню до Пасхи 20 квітня;

вибори президента України;

підписання пакту Трампа-Путіна.

Найближчим часом відбудеться перемир'я, будуть зупинені бойові дії високої інтенсивності. А далі – поступки,

– пояснив Бєлковський.

Нагадаємо, згідно із законодавством України, вибори під час воєнного стану неможливі. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади за однієї умови – Україна вступить у НАТО.

Чого хоче Росія

Ще влітку 2024 року Кремль висунув свої умови для припинення війни.

Відмова Трампа від розширення НАТО, тобто Україна не вступатиме в блок. Контроль над окупованими територіями без формального визнання. Гарантії безпеки Росії від США, яких Путін добивається усі 25 років свого перебування при владі.

Гадаю, Росія відмовиться від ідеї повного придбання контролю над формально анексованими українськими регіонами – не боротиметься за Запоріжжя та Херсон,

– зауважив Станіслав Бєлковський.

Як він припустив, Росія також не вимагатиме повної демілітаризації України.