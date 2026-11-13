Трамп хочет договориться с Путиным, но есть проблема: что на самом деле стоит за переговорами Кушнера и Виткоффа

Представитель Центра отношений США-Украина Андрей Добрянский в эксклюзивном анализе для 24 Канала объяснил, почему громкие обещания Дональда Трампа о скором мире и экономических соглашениях наталкиваются на препятствия в виде американского законодательства. В ближайшее время ожидается волна громких отставок в администрации Трампа, поскольку президент отказывается от компромиссов и строит жесткую вертикаль власти.

Переговоры Дональда Трампа с Россией создают иллюзию быстрого дипломатического прогресса, однако за громкими встречами пока не стоит никаких реальных решений по вопросам территорий, безопасности Украины или прекращения войны. К процессу привлекли бизнесменов Джареда Кушнера и Стивена Виткоффа, которые пытаются решать геополитические вопросы методами коммерческих договоренностей. В то же время их планы сталкиваются с американским законодательством, сопротивлением штатов и позицией Конгресса.

Представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский для 24 Канала объяснил, почему переговорная стратегия Белого дома не приносит ожидаемых результатов, сможет ли Трамп отменить санкции против России и что может измениться для Украины после выборов в США. Также эксперт оценил внутренний кризис американской администрации, перспективы военной помощи Киеву и риски затяжного противостояния США с Ираном.

Иллюзия прогресса: почему бизнесмены не могут заменить дипломатов

Переговоры в Абу-Даби с участием американских спецпредставителей Джареда Кушнера и Стивена Виткоффа представляются как значительный шаг вперед, однако реального дипломатического прорыва в отношении территорий или гарантий безопасности нет.

Главным и едва ли не единственным положительным результатом этих встреч остается договоренность о масштабном обмене пленными, что является традиционным минимумом для подобных форматов.

Проблема заключается в отсутствии профессионального дипломатического подхода. Американскую сторону представляют бизнесмены, которые пытаются применить коммерческие методы к сложной геополитике. Их предыдущий опыт, в частности летние договоренности с Ираном, не принес никаких реальных результатов.

Напомним, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер в были привлеченыь к переговорам США с Ираном, однако достичь реальных договоренностей сторонам не удалось. В частности, в феврале 2026 года переговоры в Женеве завершились без подписания соглашения, несмотря на заявления об определенном прогрессе. Стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия по поводу иранских ядерной и баллистической программ.

Более того, должности Кушнера и Виткоффа являются временными, и уже известно, что они не планируют оставаться в федеральном правительстве надолго.

Это создает вакуум компетентности, когда вместо системной работы предлагаются ситуативные бизнес-сделки.

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Провал дизельного соглашения и сопротивление штатов

Ярким примером столкновения популизма с реальным законодательством стала ситуация с российским дизельным топливом. Администрация Трампа представляла прибытие танкеров в Нью-Йорк как большую победу, которая должна была резко снизить цены на топливо для американских фермеров и всего мира. Однакони один из танкеров так и не зашел в порты США.

Причина кроется в жестком противодействии на уровне штатов и федерального законодательства. Губернаторы, в частности глава штата Нью-Джерси, предупредили компании о суровых штрафах за нарушение закона 2022 года, который блокирует закупку российской нефти.

В то же время в Конгрессе, который возобновляет работу после предвыборной кампании, уже готовятся законопроекты (например, имени Рональда Рейгана), направленные на полную отмену этого дизельного соглашения и лишение президента права в одиночку обходить санкции.

Санкционный тупик для России.

Желание Трампа торговать с Россией и его намерения заставить Украину отказаться от территорий ради снятия санкций 2014 года сталкиваются с непреодолимым юридическим препятствием.

Американские и европейские санкции жестко привязаны к статусу оккупированных территорий, и во многих законодательных актах прямо фигурируют границы 1991 года.

Отменить эти ограничения одним росчерком пера невозможно.

Именно здесь наиболее ярко проявляется некомпетентность советников вроде Стива Беннона или Кушнера, которые не понимают механизмов изменения федерального законодательства и воспринимают международные санкции как обычный контракт, который можно переписать.

На фоне политической турбулентности республиканцы, чьи карьеры подходят к концу, пытаются оставить положительное наследие. До конца своего срока они планируют разблокировать 400 миллионов долларов помощи, утвержденных еще в прошлом году, и продвинуть новый законопроект о поддержке Украины на следующий период.

К слову, Конгресс США предусмотрел400 миллионов долларов на военную помощь Украинев рамках оборонного бюджета на 2026 год. Однако Пентагон долгое время затягивал с распределением этих средств, поэтому сенаторы от обеих партий требовали от министра обороны Пита Хэгсета объяснений и скорейшего разблокирования финансирования. В то же время в Конгрессе продвигался законопроект Ukraine Support Act, который предусматривает новые механизмы военной поддержки Украины, в частности продление программы USAI и дополнительные санкции против России.

Существует двухпартийное согласие относительно необходимости срочного предоставления систем "Пэтриот" и другого оружия уже сейчас, не дожидаясь смены власти в Конгрессе.

Иранская блокада и игнорирование внутренних проблем

После выборов риторика Трампа в отношении экономики резко изменилась. Если раньше он обещал немедленное снижение цен, то сейчас политическое давление исчезло.

Президент открыто заявляет, что его больше не беспокоит стоимость рождественских подарков для простых американцев. Это дает ему свободу действий для введения длительной экономической блокады Ирана вместо военных ударов.

Однако такая политика, которая может длиться месяцами или годами, неизбежно ударит по мировому уровню цен, что вызывает серьезное беспокойство среди американских политологов и экономистов.

Но самым большим вызовом для администрации становится внутренний раскол. Вместо поиска компромисса с оппозицией, одержавшей историческую победу на выборах, Трамп пытается выстроить жесткую вертикаль власти.

Это уже привело к массовым увольнениям в Министерстве юстиции из-за страха перед расследованиями Конгресса по поводу коррупции. Под угрозой отставки находятся и ключевые фигуры, такие как Пит Хегсет, чья деятельность разрушает будущее вооруженных сил.

Поскольку Трамп является президентом, который не сможет баллотироваться снова, его администрация считается слабой. Традиционно в таких условиях чиновники стараются поскорее покинуть свои кресла.

Уже в следующем месяце, когда встанет вопрос об утверждении федерального бюджета, нежелание Трампа идти на уступки может привести к повторению сценария 2018–2019 годов – масштабному "шатдауну" и параличу правительства.