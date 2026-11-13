Трамп хоче домовитися з Путіним, але є проблема: що насправді стоїть за переговорами Кушнера та Віткоффа

Переговори Дональда Трампа з Росією створюють ілюзію швидкого дипломатичного прогресу, однак за гучними зустрічами поки немає реальних рішень щодо територій, безпеки України чи завершення війни. До процесу залучили бізнесменів Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа, які намагаються вирішувати геополітичні питання методами комерційних домовленостей. Водночас їхні плани стикаються з американським законодавством, опором штатів і позицією Конгресу.

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Представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський.для 24 Каналу пояснив, чому переговорна стратегія Білого дому не дає очікуваних результатів, чи зможе Трамп скасувати санкції проти Росії та що може змінитися для України після виборів у США. Також експерт оцінив внутрішню кризу американської адміністрації, перспективи військової допомоги Києву та ризики затяжного протистояння США з Іраном.

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Ілюзія прогресу: чому бізнесмени не можуть замінити дипломатів

Переговори в Абу-Дабі за участю американських спецпредставників Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа подаються як значний крок уперед, проте реального дипломатичного прориву щодо територій чи гарантій безпеки немає.

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Головним і чи не єдиним позитивним наслідком цих зустрічей залишається домовленість про масштабний обмін полоненими, що є традиційним мінімумом для подібних форматів.

Проблема полягає у відсутності фахового дипломатичного підходу. Американську сторону представляють бізнесмени, які намагаються застосувати комерційні методи до складної геополітики. Їхній попередній досвід, зокрема літні домовленості з Іраном, не приніс жодних реальних результатів.

Нагадаємо що Стів Віткофф і Джаред Кушнер були залучені до переговорів США з Іраном, однак досягти реальних домовленостей сторонам не вдалося. Зокрема, у лютому 2026 року переговори в Женеві завершилися без підписання угоди, попри заяви про певний прогрес. Сторони не змогли подолати ключові розбіжності щодо іранської ядерної та балістичної програм.

Більше того, посади Кушнера та Віткоффа є тимчасовими, і вже відомо, що вони не планують залишатися активними у федеральному уряді надовго.

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Це створює вакуум компетентності, де замість системної роботи пропонуються ситуативні бізнес-угоди.

Розмова з Добрянським: дивитись відео

Провал дизельної угоди та опір штатів

Яскравим прикладом зіткнення популізму з реальним законодавством стала ситуація з російським дизелем. Адміністрація Трампа подавала прибуття танкерів до Нью-Йорка як велику перемогу, що мала б різко знизити ціни на пальне для американських фермерів та всього світу. Однак жоден із танкерів так і не зайшов у порти США.

Причина криється у жорсткій протидії на рівні штатів та федерального законодавства. Губернатори, зокрема очільниця Нью-Джерсі, попередили компанії про суворі штрафи за порушення закону 2022 року, який блокує купівлю російської нафти.

Водночас у Конгресі, який повертається до роботи після виборчої кампанії, вже готуються законопроєкти (наприклад, імені Рональда Рейгана), спрямовані на повне скасування цієї дизельної угоди та позбавлення президента права одноосібно обходити санкції.

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Санкційний глухий кут для Росії.

Бажання Трампа торгувати з Росією та його наміри змусити Україну відмовитися від територій заради зняття санкцій 2014 року стикаються з нездоланною юридичною перепоною.

Американські та європейські санкції жорстко прив'язані до статусу окупованих територій, і в багатьох законодавчих актах прямо фігурують кордони 1991 року.

Скасувати ці обмеження розчерком пера неможливо.

Саме тут найбільше проявляється некомпетентність радників на кшталт Стіва Беннона чи Кушнера, які не розуміють механізмів зміни федерального законодавства і сприймають міжнародні санкції як звичайний контракт, який можна переписати.

На тлі політичної турбулентності республіканці, чиї кар'єри завершуються, намагаються залишити позитивну спадщину. До кінця своєї каденції вони планують розблокувати 400 мільйонів доларів допомоги, ухвалених ще минулого року, та просунути новий законопроєкт про підтримку України на наступний період.

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До слова Конгрес США передбачив 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні в межах оборонного бюджету на 2026 рік. Однак Пентагон тривалий час затягував із розподілом цих коштів, через що сенатори від обох партій вимагали від міністра оборони Піта Гегсета пояснень і якнайшвидшого розблокування фінансування. Водночас у Конгресі просували законопроєкт Ukraine Support Act, який передбачає нові механізми військової підтримки України, зокрема продовження програми USAI та додаткові санкції проти Росії.

Існує двопартійна згода щодо необхідності термінового надання систем Patriot та іншої зброї вже зараз, не чекаючи зміни влади в Конгресі.

Іранська блокада та ігнорування внутрішніх проблем

Після виборів риторика Трампа щодо економіки різко змінилася. Якщо раніше він обіцяв негайне зниження цін, то зараз політичний тиск зник.

Президент відкрито заявляє, що його більше не турбує вартість різдвяних подарунків для простих американців. Це розв'язує йому руки для запровадження тривалої економічної блокади Ірану замість військових ударів.

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Проте така політика, яка може тривати місяцями чи роками, неминуче вдарить по всесвітньому рівню цін, що викликає серйозне занепокоєння серед американських політологів та економістів.

Та найбільшим викликом для адміністрації стає внутрішній розкол. Замість пошуку компромісу з опозицією, яка здобула історичну перемогу на виборах, Трамп намагається вибудувати жорстку вертикаль влади.

Це вже призвело до масових звільнень у Міністерстві юстиції через страх перед розслідуваннями Конгресу щодо корупції. Під загрозою відставки перебувають і ключові фігури, такі як Піт Гегсет, чия діяльність руйнує майбутнє збройних сил.

Оскільки Трамп є президентом, який не зможе балотуватися знову, його адміністрація вважається слабкою. Традиційно в таких умовах посадовці намагаються швидше залишити свої крісла.

Вже наступного місяця, коли постане питання ухвалення федерального бюджету, небажання Трампа йти на поступки може призвести до повторення сценарію 2018 – 2019 років – масштабного шатдауну та паралічу уряду.