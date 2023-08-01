Это самый быстрый формат, – Зеленский назвал условие для дипломатического завершения войны

Украина не исключает дипломатическое завершение войны с Россией. Однако для этого нужно, чтобы Россия выполнила как минимум одно условие.

Президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo ответил на призывы лидера Бразилии Лулу да Силвы о необходимости достичь мира дипломатическим путем.

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Россия должна выйти из оккупированных территорий Украины

По словам Зеленского, дипломатическое решение войны возможно, если Россия выведет свои войска с оккупированных территорий Украины.

Если Россия выйдет из нашей территории – включится дипломатия,

– сказал президент.

Он добавил, что пока не важно, в каком формате будет работать дипломатия. При этом Зеленский подчеркнул, что это самый быстрый формат для завершения войны.

Раньше Зеленский заявил что границы до полномасштабного вторжения не являются украинскими границами, ведь это была линия столкновения между Украиной и оккупантами.

Поэтому переговорный процесс после выхода на эти границы невозможен – его можно перезапустить только в том случае, если ВСУ выйдут на международно признанные границы нашего государства.

Также глава государства считает, что Путин будет умолять о переговорах, когда ВСУ выйдут на границы Крыма

Украина ищет пути завершения войны