Важная роль в завершении войны: какие обязанности будут у Кита Келлога

Новоизбранный президент США избрал генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России. Есть вопрос, что он на самом деле будет делать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что пока можно только догадываться, какой функционал будет выполнять Кит Келлог. Вокруг этого есть много вопросов.

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Чего ожидать от Келлога

Как отметил Фесенко, вероятнее всего, главной функцией Келлога будет организация переговоров между Украиной и Россией по завершению войны. Очевидно, что он будет ездить как в Киев, так и в Москву. Похожим образом действовал китайский спецпредставитель Ли Хуэй, но никакого результата не было.

На что будет направлена работа Келлога? Подготовка к переговорам. Надо определить когда и как они начнутся. Где именно будут. С какой повесткой дня. В большинстве позиции Украины и России являются прямо противоположными. Россия не хочет выходить из оккупированных территорий. Украина же хочет их вернуть,

– сказал Фесенко.

Вероятнее всего, главный вопрос, вокруг которого все будет "крутиться" – прекращение огня по линии фронта. Но пока трудно представить, как именно удастся договориться об этом, учитывая, что Россия регулярно нарушает любые договоренности.

Добавим, СМИ опубликовали предложения Кита Келлога по завершению войны в Украине.