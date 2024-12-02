Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що поки можна лише здогадуватися, який функціонал виконуватиме Кіт Келлог. Навколо цього є багато питань.

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Чого очікувати від Келлога

Як наголосив Фесенко, найімовірніше, головною функцією Келлога буде організація переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни. Очевидно, що він буде їздити як до Києва, так і до Москви. Схожим чином діяв китайський спецпредставник Лі Хуей, але ніякого результату не було.

На що буде спрямована робота Келлога? Підготовка до переговорів. Треба визначити коли та як вони почнуться. Де саме будуть. З яким порядком денним. В більшості позиції України та Росії є прямо протилежними. Росія не хоче виходити з окупованих територій. Україна ж хоче їх повернути,

– сказав Фесенко.

Найімовірніше, головне питання, довкола якого все буде "крутитися" – припинення вогню по лінії фронту. Але поки важко уявити, як саме вдасться домовитися про це, враховуючи, що Росія регулярно порушує будь-які домовленості.

Додамо, ЗМІ опублікували пропозиції Кіта Келлога щодо завершення війни в Україні.