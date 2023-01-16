Приемлемый успех от войны: почему Эрдоган стремится к новым переговорам с Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересован в мирных переговорах между Украиной и Россией. Это поможет ему получить мощные "бонусы" в будущем.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, война России против Украины серьезно бьет по всему миру. Последствия уже ощутимы даже в странах Африки.

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Как отметил Фараджаллах, Турция в этой войне заняла полезную и нужную нишу посредника между обеими странами. В будущем это может принести Эрдогану большое политическое влияние.

Война России против Украины создала серьезные вызовы мировой безопасности. А страна, на чьей территории подпишут мир, действительно получит серьезное политическое влияние. Для Эрдогана это будет большим подарком и достижением.

– отметил Фараджаллах.

Именно поэтому Турция поддерживает мирное соглашение между Украиной и Россией. Однако на условия потенциального договора должно влиять военно-политическое руководство Украины.

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