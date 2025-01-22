Трамп выдвинул серьезный ультиматум: при каких условиях Путину придется сесть за стол переговоров

После инаугурации Дональда Трампа его поздравил Владимир Зеленский и назвал сильным человеком, который вместе с украинцами может достичь мира. В свою очередь новый президент США пообещал закончить все войны и добавил, что Россия истощена.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что трудно не согласиться со словами Трампа об истощении и усталости россиян от войны. Российская экономика находится в очень плохом состоянии.

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Как Трамп может надавить на Путина

Дональд Трамп сказал о высокой инфляции. Несомненно, он хорошо знаком с тем, что говорит. Более того, о последствиях санкций и больших проблемах даже говорят российские чиновники.

Серьезного исследования требует тарифная политика, то есть увеличение пошлин для России. Сейчас они уже введены в отношении канадских и мексиканских товаров. Сейчас в России серьезно подешевел доллар. Это может привести к серьезным экономическим и политическим процессам в мире.

Сегодня Трамп выдвинул серьезный ультиматум Путину, сказав, что он не удержится, если не согласится на переговоры. Санкции, которые ввел еще Джо Байден, не отменят. Поэтому без помощи Китая Россия не выдержит эту войну,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Если Трамп останется последовательным в вопросе санкционного давления на Россию, то у Путина не останется другого выхода, кроме переговоров. Вторая половина 2025 года может стать критической для Путина и его армии. Сейчас определенный запас прочности есть, в частности из-за того, что Европа обогатила российский бюджет, покупая нефть.

Далее все будет зависеть от Трампа. Ему осталось сделать лишь шаг, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам. Скорее всего, сейчас происходит просчет экономических рисков для США.

Неслучайно Путин сделал заявление, что готов к переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны будет заключаться в компромиссах с обеих сторон. Это самый легкий вариант, чтобы реализовать цель Трампа – остановить войну,

– добавил Валерий Клочок.

Вряд ли Трамп готов идти путем существенно увеличения помощи Украине, чтобы освободить ее от российской армии. Сейчас ему важнее всего достичь прекращения огня.

Заметим, что Дональд Трамп высказался о том, когда предоставит Украине военную помощь. По его словам, это произойдет после диалога с Путиным и с Зеленским. Если руководство России не пойдет на переговоры – возможны новые санкции.