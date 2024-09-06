Путину будет больно: что способно заставить Россию к адекватным переговорам

Украина должна стать настолько сильной, что Россия не захочет вести войну. Этого реально достичь, но должны сойтись некоторые факторы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что Россия потеряла уже сотни тысяч личного состава. Но это не повлияло на руководство России, чтобы оно таки прекратило войну.

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Как заставить Россию к нормальным переговорам

Как отметил Джигун, усиление украинской обороноспособности способно повлиять на то, чтобы Россия прекратила боевые действия. Эффективность вражеских атак тогда будет падать.

Но тут нужны и другие факторы. Российские оккупанты должны почувствовать войну на своей территории. Нужно сделать так, чтобы Путину было действительно больно.

Нужно изменить представление. Надо переносить войну на территорию России. Это уже реализуется в Курской операции. Не хватает мощи в виде дальнобойных ударов. Но украинская дипломатия на протяжении последних месяцев усиленно работает над тезисом, что работа на территории врага повлияет на готовность российского режима идти на переговоры,

– отметил Джигун.

Уже была интересная информация от СМИ, что Россия якобы шла на переговоры о прекращении ударов по энергетике. Как только они увидели язык силы, когда запылали нефтеперерабатывающие заводы, так сразу сделали шаг к снижению эскалации.

Обратите внимание! Украина работает над детальным планом завершения войны. Его предложат на втором Саммите мира, где также должны быть представители России. Однако ранее в Кремле отвергали вариант, что поедут на Саммит мира.