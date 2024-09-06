Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що Росія втратила вже сотні тисяч особового складу. Але це не вплинуло на керівництво Росії, аби воно таки припинило війну.

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Як змусити Росію до нормальних переговорів

Як наголосив Джигун, посилення української обороноздатності здатне вплинути на те, аби Росія припинила бойові дії. Ефективність ворожих атак тоді буде падати.

Але тут потрібні й інші фактори. Російські окупанти мають відчути війну на своїй території. Потрібно зробити так, щоб Путіну було дійсно боляче.

Потрібно змінити уявлення. Треба переносити війну на територію Росії. Це вже реалізується у Курській операції. Не вистачає міці у вигляді далекобійних ударів. Але українська дипломатія упродовж останніх місяців посилено працює над тезою, що робота на території ворога вплине на готовність російського режиму йти на перемовини,

– зауважив Джигун.

Вже була цікава інформація від ЗМІ, що Росія нібито йшла на переговори щодо припинення ударів по енергетиці. Як тільки вони побачили мову сили, коли запалали нафтопереробні заводи, так одразу зробили крок до зниження ескалації.

Зверніть увагу! Україна працює над детальним планом завершення війни. Його запропонують на другому Саміті миру, де також мають бути представники Росії. Однак раніше в Кремлі відкидали варіант, що поїдуть на Саміт миру.