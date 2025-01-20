Союзники – второстепенные: что будет самой главной гарантией безопасности Украины

Пока нет четкого понимания, какими будут гарантии безопасности для Украины. Все зависит от того, что Запад готов сделать для защиты нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп, заметив, что каждый понимает под термином "гарантии безопасности" что-то свое.

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По мнению Шарпа, гарантии безопасности для Украины – это членство в НАТО или же двустороннее соглашение, по которому союзник присоединится к боевым действиям, если Россия нарушит условия договора. К сожалению, этот вариант пока не является реалистичным.

В таком случае могут быть не гарантии, а обещания стран Запада помочь Украине оружием и деньгами. Такой вариант уже можно считать реалистичным, но он с нюансами. Если меняется политика стран, то помощи может не быть.

Вариант с миротворцами тоже имеет свои минусы. Очевидно, что Россия захочет, чтобы эта миссия была согласована с ней. И вполне возможно, что они попытаются туда впихнуть контингент из своих дружественных стран.

Главная гарантия безопасности – это мощность ВСУ. Только на себя можно положиться на 100%. Для этого нужно развивать Вооруженные Силы в соответствии с угрозами. Это – главная гарантия. Если ты создаешь такие силы, то враг много раз подумает, нападать ли. А помощь от союзников – это уже приятный бонус,

– отметил Шарп.

Украине важно сейчас сосредоточиться на производстве такого вооружения, которое не передают партнеры или находится у них в дефиците.

По данным СМИ, в команде Трампа признают, что на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией могут уйти не месяцы. Ранее президент США говорил о 24 часах.