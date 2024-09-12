Переговоры Киева и Москвы: в СМИ назвали 6 стран, которые претендуют на роль посредников

Ряд стран заявили о своем желании стать посредником в диалоге о мире между Украиной и Россией. Аналитики оценили, кто из них больше всего подходит на эту роль.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что, мол, открыт к мирным переговорам, однако, они якобы должны происходить на условиях Стамбульских документов. Между тем в Киеве и на Западе не верят, что Москва действительно стремится к серьезным переговорам. На самом деле, заявление Путина о готовности к миру адресовалось не Украине, а странам Глобального Юга.

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Австрия

По словам сотрудника исследовательского центра Лондонской школы экономики LSE IDEAS Вука Вуксановича, потеционный посредник должен обеспечить адекватные места для мирных переговоров, иметь мощную материально-техническую базу, быть политически приемлемым для обеих сторон и иметь мощные дипломатические службы.

Австрия стала последней страной, которая высказалась относительно своего посредничества. После того, как Путин на Восточном экономическом форуме рассказал о своей открытости к переговорам, канцлер Австрии предложил ему встретиться с Зеленским в Вене без каких-либо предварительных условий.

Австрия может принимать переговоры, особенно потому, что Вена является столицей ООН, но она не может существенно формировать их,

– считает Питер Роуг, директор Центра Европы и Евразии Института Гудзона.

Роуг объяснил, что любые заявления, которые сейчас поступают из Австрии, касаются федеральных выборов, которые они проведут в конце сентября. "Партия свободы Австрии" лидирует в опросах и очень критически относится к вопросу Украины. Аналитик отметил, что "Вена слишком мала и не может ничего предложить".

Венгрия

Виктор Орбан, который критикует длительную военную помощь Запада Украине и поддерживает Путина, позиционирует себя как человека, способного прекратить военные действия.

В начале июля венгерский премьер побывал в Киеве. Он просил Зеленского рассмотреть вопрос о прекращении огня до международного саммита, который Украина надеется провести позже в этом году. Через несколько дней Орбан встретился с Путиным в Москве, а через три дня поговорил с президентом Китая Си Цзиньпином.

На днях венгерские СМИ сообщили, что "миротворческая миссия" Орбана продолжается, и в сентябре может произойти "прорыв".

Впрочем, Роуг считает заявления Орбана политическими инициативами, направленными на набор баллов.

Это не мирные предложения, которые имеют целью прекращение боевых действий. Кроме того, вражда между Будапештом и Киевом делает Венгрию немыслимым посредником в переговорах,

– подчеркнул эксперт.

Китай, Бразилия, Индия

Во время Восточного экономического форума Путин назвал три страны, которые входят в БРИКС, как возможных посредников в прекращении войны. "Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я нахожусь в контакте со своими партнерами. У нас есть доверие и уверенность друг в друге", – сказал Путин.

Но Вуксанович считает, что Китай, вместе с Венгрией, будут сразу исключены из числа потенциальных посредников, поскольку они слишком близки к России. "Более того, США не позволят Китаю иметь славу миротворца", – добавил он.

Что касается Индии, то она имеет хорошие отношения с Россией, и Зеленский предлагал Моди принимать второй саммит мира. Но пока непонятно, хочет ли Индия быть посредником и примут ли ее другие страны. В то же время Рауг считает, что поскольку Украина является меньшей стороной конфликта, которая обороняется, то для соблюдения любого перемирия Украине нужны гарантии безопасности против гораздо большей страны и агрессора.

"Как внеблоковое государство в Южной Азии, Индия не предложит таких гарантий безопасности, – уверен аналитик, – и никто не верит, что Китай будет сдерживать Россию от имени Украины в случае возобновления агрессии".

Турция

Турция маневрирует между Западом и Россией. Она поддерживает территориальную целостность Украины, поставляет ей вооружение, но при этом не вводила санкций против страны-агрессора и планирует присоединиться к БРИКС.

Возможно, Турция могла бы организовать переговоры, как это было во время инициативы по зерну и по обмену пленными, но это также потребует активного участия Америки и Западной Европы, чтобы что-то серьезное закрепилось,

– считает Рауг.

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон, бывший начальник штаба генерального секретаря США Колина Пауэлла, сказал Newsweek, что он не верит, что Вашингтон позволит любой из стран выступать мирными посредниками перед выборами в США. Соединенные штаты могут позволить быть посредниками Индонезии, Новой Зелендии, Бразилии или Мексике, но в то же время будут оставаться "сильно присутствовать на заднем плане". После выборов, если бы Путин действительно хотел переговоров, США могли бы выступить посредником с помощью, скажем, Индии, Турции или Швейцарии.