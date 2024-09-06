Орбан признался, испортились ли у него отношения с Зеленским после визита к Путину
Источник:Politico
Виктор Орбан снова высказался относительно мирных переговоров Украины и России. Премьер Венгрии подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского просто "необходима".
В начале июля Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС. Тогда премьер Орбан посетил Киев, а затем прибыл в Москву. Встреча венгра с российским диктатором вызвала волну критики на Западе.
Смотрите также Встреча министров еврозоны в Будапеште могут отменить: с чем это связано
"Диалог Путина и Зеленского – обязателен"
6 сентября Виктор Орбан посетил экономический форум в итальянском городе Черноббио. Там политика спросили, возможна ли встреча Путина и Зеленского.
Конечно. Это необходимо! ... Первый вопрос – общения. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже,
– ответил венгерский премьер.
Отдельно Виктор Орбан отметил, что у него "хорошие отношения" с Зеленским даже после того, как он встречался с Путиным в Москве.
Отметим, что президент Зеленский также примет участие в форуме в Черноббио. Глава государства уже прилетел в Италию.
К слову, 5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил якобы о готовности к переговорам с Украиной, но на условиях Стамбульских документов. Канцлер Австрии ответил, что он принял заявление главы Кремля к сведению, и предложил ему и Зеленскому встречу в Вене.