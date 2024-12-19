Переговоров с Россией в привычном понимании не будет: главное из интервью Подоляка

Пока Украина выражает готовность к установлению мира и артикулирует свою четкую позицию на международных площадках, Путин прячется за угрозами и вливает огромный ресурс на военные действия.

На каких условиях стороны все-таки могут сесть за стол переговоров, и какую роль в этом сыграет Дональд Трамп, в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Два сценария переговоров с Россией

"В классическом понимании, когда есть страны или переговорные группы, которые имеют позицию и пытаются найти компромисс, – таких переговоров с Россией не бывает. Россия построена так: либо они что-то ультимативно требуют, либо у них что-то ультимативно требуют", – объяснил Подоляк.

Во-первых, сейчас мир не готов к четким ультимативным обращениям к России, с ней до сих пор пытаются договариваться.

Во-вторых, для того, чтобы Украина с коалицией могла что-то требовать, необходимы инструменты принуждения России, которых, к сожалению, все еще нет в полном объеме.

Позиция Путина – это доминации в Украине в языковом вопросе, в церкви и в информационном поле. Ни на одно из этих условий Украина категорически не согласна.

Зато глобальное временное замораживание на этом этапе войны будет трактоваться российской пропагандой, как поражение демократической коалиции на мировом уровне.

Позиция Украины четкая и последовательная: проводим переговоры в любой момент на базе международного права с инструментами принуждения России. Да, эти переговоры не будут идеальными, вряд ли мы получим все инструменты для установления тотальной справедливости, но это все-таки будут переговоры под принуждением,

– пояснил советник председателя ОПУ.

Впрочем, есть и второй вариант: все происходит по принуждению России к Украине на определенные уступки. То есть остановка войны состоится на определенное время и за счет страны, на которую напали.

Условия Украины относительно мира

Подоляк убежден, что Украина всегда будет оставаться под ударом России до полного поражения Кремля. Даже если война будет заморожена, следующим шагом Кремля будет масштабный информационный удар, в частности разжигание внутренней вражды через лиц, которые будут работать на Путина.

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Как Украина может себя обезопасить?

Через гарантии, которые могут реализоваться через участие в альянсе по безопасности, к примеру. Другие европейские государства также берут ответственность за наступление следующего этапа войны России против Украины.

Через инвестиции, и не только на государственные оборонные заказы. Это существенно повысит вес милитарной компоненты украинской экономики.

Четкое наказание России. Если она безнаказанно получит территории, акты агрессии снова повторятся.

В чем сейчас преимущество позиции Трампа

Сейчас новоизбранный президент США артикулирует планы относительно возможностей переговоров между Украиной и Россией. Подоляк считает, что Трамп – политик харизматического типа, он постулирует доминирование через риторику: "Я сейчас открываю двери, мы сейчас либо договоримся, либо дальше...". И он не говорит, что будет дальше.

Это претензия на глобальное лидерство. На мой взгляд, это неплохо выглядит, но стоит посмотреть, что будет дальше. Пока Трамп ведет себя технологически практически идеально, поощряет стороны, рассматривает сценарии, дает возможность сторонам сформулировать свои позиции, и Украина это делает на разных площадках,

– отметил политик.

В то же время Россия не транслирует свои позиции, а ее так называемые "цели СВО" можно перевести: "мы хотим, чтобы Украина исчезла".

Сейчас Трамп формирует коридоры, в рамках которых стороны могут провести неформальные дебаты и дискуссии. И наблюдает за поведением сторон, модерирует процесс.

Однако Трамп пока ошибается в одном, считает Подоляк, – в надеждах выстроить с Россией конструктивные связи и поиске возможностей для переговоров.