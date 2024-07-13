Россия сама будет умолять о мире: президент Латвии по пунктам объяснил, что надо делать

На сегодня любые разговоры Путина о готовности к переговорам не более чем "показуха". У главы Кремля на самом деле нет никакого желания к диалогу. Президент Латвии объяснил, как заставить Россию саму искать мира.

По словам Эдгарса Ринкевичса, союзники Украины должны сделать 4 шага, чтобы в Москве резко задумались об окончании войны.

Смотрите также Если бы хотя бы был толк: Мелони резко высказалась о "мирных встречах" Орбана

Как вызвать у Кремля желание мира

Президент Латвии считает, что прежде всего, партнеры из Европы и США должны обеспечить Украину всем необходимым оружием. Также они должны снять любые ограничения на его использование.

: В последнее время ряд стран снял запрет на использование предоставленного Украине западного оружия по территории России. В то же время до сих пор существуют ограничения по ударам по стране-агрессору дальнобойным вооружением.

Кроме того, не должен останавливаться санкционный процесс. Союзники в дальнейшем должны давить на Россию и Беларусь новыми и новыми санкциями.

Четвертый шаг предусматривает юридические обязанности по Украине, что касается преступления агрессии и тому подобное.

Ринкевичс считает, что, когда Россия увидит реальную поддержку Киева, она начнет искать мир. Зато, сейчас Москва не заинтересована в окончании войны, и любые переговоры невозможны.

Напомним, в России отказались от участия во втором Саммите мира.