Почему Путин назвал Словакию возможным местом для переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Словакия занимает нейтральную позицию в войне в Украине, поэтому является приемлемым местом для переговоров. Ранее глава Кремля так же говорил о Венгрии и Турции.

У Путина есть выбор между "троянскими голубями мира", которые сосредоточены в Европе. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что упомянутые страны являются путинскими агентами.

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Какова роль Словакии

Понятно, почему диктатор сказал именно о Словакии и Венгрии. Они являются членами ЕС и НАТО, но играют на руку Путину. Однако возникает другой вопрос – почему глава Кремля заявляет о переговорах, если никто даже не спрашивал о месте их проведения.

Думаю, соглашение, которое хочет реализовать Дональд Трамп, является невыполнимым. Никакого мира в 2025 году не будет, ведь Россия хочет полной капитуляции Украины, ликвидации украинской армии, полного разоружения,

– сказал Игорь Яковенко.

Еще одним требованием России является отказ Украины от вступления в НАТО и признание оккупированных территорий частью страны-агрессора. Путину неважно сколько украинских областей записывать в свою конституцию, ведь документ давно утратил силу. Понятно, что на такие абсурдные условия Украина никогда не согласится.

Все заявления Путина предусматривают полную капитуляцию Украины. Пока Трампу нечего предложить диктатору, поэтому, скорее всего, никакого соглашения не будет. Возможно, Путин попытается создать видимость переговоров в Словакии или Венгрии, но маловероятно, что это будет иметь результат. Ни Украину, ни США такой вариант не устроит.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря имел встречу с Путиным в Москве. Они обсуждали транзит российского газа, а также ситуацию в Украине. Фицо заявил, что Словакия "может стать площадкой для переговоров сторон".

Вскоре после этого словацкий премьер пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине, если Киев все-таки не продолжит транспортировать российский газ. Президент Владимир Зеленский назвал такие действия аморальными и напомнил, что Украина осталась без электроэнергии из-за российской оккупации ЗАЭС и постоянных обстрелов.