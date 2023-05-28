Остаются во многих столицах, – Резников о сторонниках посадить Украину за стол переговоров

В мире есть сторонники идеи посадить Украину за стол переговоров, чтобы прекратить войну на условиях, которые будут выгодны агрессору. Однако Киев не собирается этого делать.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 Канал. По его словам, в то же время тезисы о "красных линиях" уже звучат иначе.

Интересно Ловушка для Европы и страх контрнаступления: почему Россия и Китай заговорили о "мире" в Украине

Во многих столицах есть люди, желающие посадить Украину за стол переговоров

Резников отметил, что во многих столицах остаются приверженцы идеи, что Украину все же нужно заставить сесть за стол переговоров.

Есть разного рода сообщения в медиа, есть разные эмиссары, которые ездят по миру и считают, что нас нужно посадить за стол переговоров на каких-то условиях, которые успокоили бы агрессора. Нас, конечно, это радует в том смысле, что мы не планируем садиться с агрессором за стол переговоров,

– заметил министр.

По его словам, президент Владимир Зеленский очень четко публично выразил позицию, что с преступниками в Кремле не о чем говорить.

"Мы это делали более 8 лет. Украина это делала в Минском формате, в Нормандском формате. Ну и мы знаем, чем это завершилось. Мы им не верим, поэтому любой разговор возможен только после того, как они освободят все временно оккупированные территории по состоянию на 1991 год", – заметил Резников.

Он подытожил, что тогда, конечно, Украина сможет сесть за стол переговоров, поскольку Россия все равно останется нашим соседом. В частности, представители обеих стран будут говорить о:

репарациях,

контрибуциях,

международном трибунале,

выдаче международных преступников на ордер Гаагского трибунала и так далее.

Стоит прочесть В России издали цинические требования к Украине для прекращения войны: у Зеленского уже отреагировали

Переговоры между Украиной и Россией: коротко