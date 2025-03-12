США это не понравилось: как Россия случайно "помогла" Украине на встрече в Саудовской Аравии

Результаты встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии оказались положительными. Россия тут совершила неразумное по отношению к себе действие, которое помогло Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что переговоры Украины и США оказались успешными. Сначала были опасения, что нашему государству будет сложно наладить отношения с администрацией Трампа после конфликта в Овальном кабинете.

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Как Россия пыталась повлиять на переговоры

Как отметил Ус, сразу после неудачной встречи президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он отметил, что Европа будет поддерживать Украину. Но важно, чтобы наше государство таки смогло наладить отношения с Трампом.

После этого был пост Зеленского в соцсетях о визите в США. Это был первый шаг для налаживания отношений.

Второй шаг случился во время встречи обеих делегаций. Там удалось провести конструктивный разговор, который перерос в предложение о прекращении огня на 30 дней и другие инициативы. Параллельно Россия пыталась повлиять на встречи, чем сыграла против себя.

Результаты очень положительные, если сравнивать с ожиданиями. Можно предполагать, что повлияло на такие результаты. По моему мнению, позиция США на этой встрече сформировалась еще и на фоне совместных военных учений России, Китая и Ирана неподалеку от Саудовской Аравии. Безусловно, Соединенным Штатам это не понравилось. Но это лишь мои догадки,

– отметил Ус.

Сейчас, вероятнее всего, спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отправится в Москву, где услышит ответ России. Если перемирие таки состоится, то, вполне вероятно, что в его рамках будут работать над обменом пленных и возвращением в Украину детей, которых похитила Россия.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии Соединенные Штаты по итогам встречи в Саудовской Аравии возобновили военную помощь для Украины и обмен разведывательными данными.