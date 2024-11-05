Запад против "фальшивого мира" для Украины, – европейские чиновники

Сто западных чиновников призывают Европу подготовиться к результатам выборов в США. Они предупреждают об опасности "Мюнхенского соглашения" для Украины.

Сто представителей стран Запада написали открытое письмо, призывая европейские государства подготовиться к возможным последствиям выборов президента США и не допустить сделки с Россией, которая бы поставила под угрозу суверенитет Украины. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на их письмо.

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О чем идет речь в письме чиновников

В своем письме бывшие дипломаты, военные командующие, журналисты и чиновники отмечают, что Украина и ее союзники сталкиваются с двойной стратегической угрозой. По их мнению, с приближением выборов в США растут риски для Украины и ее союзников.

Обратите внимание! Один из них связан с возможной победой Дональда Трампа, который может стремиться достичь компромисса с Россией, что негативно скажется на безопасности Украины и Европы. Подписанты предостерегают, что это может оставить Украину вне НАТО и ЕС, создав в центре континента нестабильный регион.

Другой возможный сценарий касается победы Камалы Харрис, что, по мнению авторов, может означать продолжение ограниченной поддержки Украины, которая не позволит ей завершить войну на выгодных условиях.

В обоих случаях параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года очевидны: это был бы фальшивый "мир", достигнутый через европейское молчаливое согласие на расчленение суверенного государства, и оставил бы это государство неспособным защитить себя от будущей агрессии,

– говорится в письме.

Как третий вариант развития событий, авторы письма видят победу Украины и поражение России, считая, что это достижимо при должной поддержке.

Они призывают европейские государства НАТО совместно создать детальный план помощи Украине, чтобы обеспечить ее полный суверенитет в международно признанных границах, независимо от политических изменений в США.

Запад все чаще говорит о мирных переговорах, опасаясь длительной войны, что может склонить Украину к невыгодным условиям перемирия.