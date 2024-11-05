Сто представників країн Заходу написали відкритого листа, закликаючи європейські держави підготуватися до можливих наслідків виборів президента США та не допустити угоди з Росією, яка б поставила під загрозу суверенітет України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на їх лист.

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Про що йде мова у листі посадовців

У своєму листі колишні дипломати, військові командувачі, журналісти та високопосадовці зазначають, що Україна та її союзники стикаються з подвійною стратегічною загрозою. На їхню думку, з наближенням виборів у США зростають ризики для України та її союзників.

Зверніть увагу! Один із них пов’язаний із можливою перемогою Дональда Трампа, який може прагнути досягти компромісу з Росією, що негативно позначиться на безпеці України та Європи. Підписанти застерігають, що це може залишити Україну поза НАТО та ЄС, створивши в центрі континенту нестабільний регіон.

Інший можливий сценарій стосується перемоги Камали Гарріс, що, на думку авторів, може означати продовження обмеженої підтримки України, яка не дозволить їй завершити війну на вигідних умовах.

В обох випадках паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року очевидні: це був би фальшивий "мир", досягнутий через європейську мовчазну згоду на розчленування суверенної держави, і залишив би цю державу нездатною захистити себе від майбутньої агресії,

– йдеться у листі.

Як третій варіант розвитку подій, автори листа вбачають перемогу України та поразку Росії, вважаючи, що це досяжно за належної підтримки.

Вони закликають європейські держави НАТО спільно створити детальний план допомоги Україні, щоб забезпечити її повний суверенітет у міжнародно визнаних кордонах, незалежно від політичних змін у США.

Захід все частіше говорить про мирні переговори, побоюючись тривалої війни, що може схилити Україну до невигідних умов перемир'я.