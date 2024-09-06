США помогут Украине иметь сильную позицию на переговорах с Россией, – Кирби

Соединенные Штаты стремятся помочь Украине быть в сильной позиции перед началом переговоров с Россией о завершении войны. Поэтому Киев должен иметь все необходимое для своей защиты.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме 5 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает 24 Канал.

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Что сказал Кирби о сильной позиции Украины на переговорах

В своем заявлении Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты помогли в продвижении "формулы мира" Президента Украины Владимира Зеленского на мировой арене, что обеспечило ей значительную международную поддержку.

Американский чиновник также заверил, что если война в Украине должна закончиться путем переговоров, то США хотят убедиться, что "президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры".

Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, и поставить ее в сильную позицию, если и когда состоятся переговоры,

– объяснил Кирби.

На этом же брифинге Джон Кирби заявил, что примерно 90% российских истребителей дислоцируются на аэродромах, расположенных на расстоянии более 300 километров от украинско-российской границы. Как следствие, он отметил, что американские баллистические ракеты ATACMS не смогут поражать вражеские самолеты на таком расстоянии.

К слову, журналисты Reuters сообщали, что США рассматривают возможность предоставления дальнобойных ракет типа JASSM Украине. Некоторые модификации этого оружия могут поражать цели на расстоянии 900 километров.