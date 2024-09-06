Про це на пресконференції у Білому домі 5 вересня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає 24 Канал.

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Що сказав Кірбі про сильну позицію України на перемовинах

У своїй заяві Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати допомогли у просуванні "формули миру" Президента України Володимира Зеленського на світовій арені, що забезпечило їй значну міжнародну підтримку.

Американський посадовець також запевнив, що якщо війна в Україні має скінчитися шляхом перемовин, то США хочуть переконатися, що "президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для ухвалення рішень щодо того, як виглядатимуть ці переговори".

Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, і поставити її в сильну позицію, якщо і коли відбудуться переговори,

– пояснив Кірбі.

На цьому ж брифінгу Джон Кірбі заявив, що приблизно 90% російських винищувачів дислокуються на аеродромах, розташованих на відстані понад 300 кілометрів від українсько-російського кордону. Як наслідок, він зазначив, що американські балістичні ракети ATACMS не зможуть вражати ворожі літаки на такій відстані.

До слова, журналісти Reuters повідомляли, що США розглядають можливість надання далекобійних ракет типу JASSM Україні. Деякі модифікації цієї зброї можуть вражати цілі на відстані 900 кілометрів.