Переговорам между Украиной и Россией: Эрдоган предложил свое посредничество
Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным заявил, что готов выступить в качестве посредника для переговоров Украины и России. Он также поздравил диктатора с победой на "выборах".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что Турция готова играть любую роль как посредник для возвращения Украины и России за стол переговоров. Об этом сообщил Директорат по коммуникациям администрации президента Турции.
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О чем был разговор между Эрдоганом и Путиным
Во время телефонного разговора между президентами Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность своей страны выступить посредником для урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
Турция готова сыграть любую роль для содействия в возвращении за стол переговоров по Украине,
– говорится в сообщении.
Во время разговора президент Эрдоган также поздравил Путина с победой на так называемых "выборах".
В сообщении отмечается, что Турция готова принять мирный саммит по войне в Украине. На него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы. Эрдоган подчеркнул, что Турция с самого начала делала и делает свой вклад для мирного урегулирования войны в Украине на основе переговоров
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