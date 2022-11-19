Макрон надеется на переговоры Украины и России: кого он видит посредником

Россия не демонстрирует желание сесть за стол переговоров, поскольку продолжает эскалацию конфликта. В то же время Макрон выразил надежду, что переговоры все-таки произойдут и назвал возможного посредника.

Рассуждением по поводу дальнейших переговоров между Украиной и Россией Макрон поделился в интервью. Он отметил, что посредником в этом процессе может стать Китай.

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Напомним, что эта страна на протяжении более 9 месяцев полномасштабного вторжения избрала для себя осторожную позицию. Она не становится на сторону России, но и не откровенно осуждает ее действия на территории Украины. В то же время для самого Кремля это уже незаурядный плевок, ведь там немало надежд возлагали именно на Пекин.

Мировое сообщество стремится восстановить мир

Это подчеркнул Макрон, а также добавил про стремление сохранить возможность поддерживать связь с главой Кремля. По его словам, на саммите G20 мировые лидеры поняли всю важность проведения переговорного процесса. В частности, это касается китайского лидера Си Цзиньпина.

По словам президента Франции, представители Китая, Индии и ряда других стран во время G20 выразили свою обеспокоенность. В то же время он отметил, что соответствующая встреча и рассуждения, озвученные во время нее, были полезны.

Это создает ситуацию, когда Россия получает месседж от международного сообщества и особенно от Китая о том, что мир необходимо восстановить,

– добавил Макрон.

Чтобы лучше понять контекст, напомним, что Макрон и Си Цзиньпин разговаривали во время G20. В нем лидеры стран обсудили войну в Украине. После этого президент Франции заметил, что посредником между Украиной и Россией в переговорном процессе может стать Китай.

Заметим, что раньше надежды возлагали на Турцию. Но она выбрала для себя путь, который позволил бы заниматься ее интересами. Так, Анкара принялась за активное участие в урегулировании "зернового коридора".

Актуальные новости о переговорном процессе

Накануне Подоляк назвал последний аргумент России для переговоров. По его словам, в настоящее время Кремль использует одно: крылатые ракеты, бьющие по энергетической и газовой инфраструктуре. Таким образом, враг пытается склонить Украину к переговорам.

В то же время международный обозреватель Иван Яковина отметил, что необходимо сделать Украине. По его словам, прежде всего следует добиться того, чтобы от власти отошел Путин. Только после этого можно будет думать о переговорном процессе.

Между тем, Берлускони озвучил несколько странное заявление. Бывший премьер Италии заверил, что именно он сможет убедить своего старого друга Владимира Путина прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Напомним, что во время саммита G20 Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира. С ней можно ознакомиться по этой ссылке.

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