В России ответили на слова Зеленского о возможности переговоров с Путиным

В Министерстве иностранных дел России заявили, что "не видят" действий, подтверждающих возможность переговоров Зеленского с Путиным.

Заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой цитирует ряд российских СМИ, передает 24 Канал.

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В Москве отреагировали на заявления Зеленского

У Захаровой спросили, какую реакцию вызвали в Кремле слова Зеленского, который допустил возможность переговоров с Москвой.

Москва не доверяет словам президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией, они не подкреплены действиями,

– ответила она.

По словам россиянки, такие заявления могут быть связаны "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также быть "еще одной попыткой продвинуть формулу мира".

Веры ему (Зеленскому, – 24 Канал) нет никакой и ни у кого,

– заявила Захарова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно озвучивал свою готовность говорить об окончании войны с представителями России. В частности, отмечал, что видит их на втором саммите, если к тому времени будет мирный план, разработанный Украиной и союзниками.

К слову, представитель Владимира Путина Песков сказал, что заявление министра иностранных дел Украины о готовности к переговорам идет "в унисон" с позицией Москвы.