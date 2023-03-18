Потребности войска, наступление ВСУ: Зеленский, Ермак, Остин, Салливан поговорили о войне
Источник:Офис Президента
Украина провела переговоры с представителями США. Говорили о ситуации на фронте, необходимой помощи Вооруженным Силам Украины.
Разговор состоялся по видеосвязи 17 марта. В Белом доме заявили, что украинская сторона рассказала о ситуации на поле боя.
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Что известно о переговорах Украины и США
Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях на самых сложных направлениях, а также о насущных нуждах украинской армии,
– сообщили в Офисе Президента.
По их данным, в разговоре приняли участие глава ОП Андрей Ермак, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Минобороны Алексей Резников и другие. Со стороны США – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Кроме того, в конце разговора присоединился Владимир Зеленский. Президент Украины рассказал, что думает о освобождение наших земель от российских оккупантов.
Украинские официальные лица предоставили обновленную информацию о боевых действиях и выразили благодарность за продолжение оказания помощи США в сфере безопасности,
– заявили в Белом доме.
Политики также обсуждали дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи. В частности, техники, вооружения и боеприпасы.
В этом контексте в США заявили, что постоянно поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.
Украине нужны F-16
- Украина неоднократно просила у партнеров истребители F-16. В феврале 2023 года Джо Байден заявил, что Владимиру Зеленскому сейчас не нужны самолеты F-16. По словам американского лидера, решение не актуально.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно в большом интервью 24 Канала рассказывал, что F-16 нам нужны и для того, чтобы эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахиды". Ведь МиГи и Су не могут этого сделать эффективно.
- То есть спикер уточнил, что F-16 нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Они ведь станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны. О характеристиках F-16 – читайте здесь.