Потребности войска, наступление ВСУ: Зеленский, Ермак, Остин, Салливан поговорили о войне

Украина провела переговоры с представителями США. Говорили о ситуации на фронте, необходимой помощи Вооруженным Силам Украины.

Разговор состоялся по видеосвязи 17 марта. В Белом доме заявили, что украинская сторона рассказала о ситуации на поле боя.

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Что известно о переговорах Украины и США

Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях на самых сложных направлениях, а также о насущных нуждах украинской армии,

– сообщили в Офисе Президента.

По их данным, в разговоре приняли участие глава ОП Андрей Ермак, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Минобороны Алексей Резников и другие. Со стороны США – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Кроме того, в конце разговора присоединился Владимир Зеленский. Президент Украины рассказал, что думает о освобождение наших земель от российских оккупантов.

Украинские официальные лица предоставили обновленную информацию о боевых действиях и выразили благодарность за продолжение оказания помощи США в сфере безопасности,

– заявили в Белом доме.

Политики также обсуждали дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи. В частности, техники, вооружения и боеприпасы.

В этом контексте в США заявили, что постоянно поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

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