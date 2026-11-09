Стало известно, кто войдет в состав украинской переговорной группы в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине запланированы на 10 – 11 ноября в Абу-Даби. В привычный состав делегации войдет аналитик Службы внешней разведки.

Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Интерфакс-Украина".

Делегации на переговорах

Консультации в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут в рабочем формате при посредничестве США. В переговорную группу от Украины войдут глава СВР Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, а также председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Соединенные Штаты будут представлять посланцы президента Дональда Трампа Стивен Виткофф и Джаред Кушнер.

От НАТО к переговорному процессу присоединятся руководитель аппарата и директор Офиса генсека Джеффри ван Леувен.

Также на встрече ожидают руководителя кабинета президентки Еврокомиссии Бьерна Зайберта, главную советницу президента Европейского совета Анну-Марию Буру и советника канцлера Германии Гюнтера Зауттера.

Главными темами встречи станут энергетическое перемирие с прекращением ударов по энергетической инфраструктуре, безопасность судоходства в Черном море, гуманитарные вопросы и обмен военнопленными.

Напомним, 9 ноября Рустем Умеров сообщил, что украинские представители уже отправились в Абу-Даби. По его словам, в ОАЭ будут находиться дипломаты стран формата Е4 – Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от Еврокомиссии и Альянса.