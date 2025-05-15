Российская делегация прибыла в Стамбул: когда могут начаться переговоры
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в очередном раунде переговоров по урегулированию войны в Украине. Встреча состоится за закрытыми дверями во дворце Долмабахче.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Когда начнутся переговоры в Стамбуле
В авиационных службах сообщили, что российская делегация прибыла в Стамбул, где запланированы переговоры по урегулированию войны в Украине.
Самолет с членами российской делегации прилетел в Турцию рано утром в четверг,
– сообщили в авиационной службе.
Борт приземлился в аэропорту Ататюрка. По сообщениям турецких СМИ, переговоры, по-прежнему, пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.
Неназванный источник росСМИ сообщил, что начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в 10:00. Он добавил, что они пройдут в закрытом режиме.
Заметим, что украинская сторона пока никак не комментировала и не подтверждала эту информацию, поэтому пока точно неизвестно, когда на самом деле начнутся переговоры.