Песков намекнул на подготовку встречи Путина и Зеленского

23 июля вечером в Стамбуле состоится третий раунд прямых переговоров делегаций Украины и России. В Кремле рассказали, какие вопросы будут затронуты во время очередной встречи.

На повестке дня обсуждение возвращение пленных и похищенных детей, а также подготовка встречи лидеров для окончания войны, передает 24 Канал.

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Что будут обсуждать в третьем раунде переговоров в Стамбуле?

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам заявил, что во время нового раунда переговоров будут, в частности, обсуждаться проекты меморандумов обеих сторон по урегулированию войны.

По словам Пескова, "вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов – это и есть подготовка встречи" лидеров страны.

Он добавил, что что без "сложной" подготовительной работы назначать возможную встречу Путина и Зеленского нецелесообразно.

К слову, украинские СМИ тоже сообщают, что основная задача украинской делегации в Стамбуле – организация прямой встречи Зеленского и Путина.

Напомним, что глава российской делегации в Стамбуле – Владимир Мединский – ранее малоизвестный чиновник, стал ключевой фигурой в Кремле и курирует культурную и идеологическую политику России.