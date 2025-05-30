Песков сказал, когда Россия представит свой "меморандум"

16 мая на переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились подготовить документы с условиями для прекращения огня. На встрече 2 июня стороны должны их обсудить.

Если Украина уже передала свой документ россиянам, то последние не спешат этого делать. Спикера Путина Дмитрия Пескова спросили, когда именно Москва планирует предоставить Киеву свой "меморандум" на переговорах или до, после 24 Канал.

Смотрите также После обвинений России в поставках снарядов Украине в Сербии взорвался оборонный завод

Что сказал Песков

Представитель Кремля отметил, что ни один из меморандумов не будет обнародован. "Оба, как мы надеемся, будут обсуждать во время второго раунда переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник утром в Стамбуле", – отметил Песков.

Напомним, что Москва обещала передать "меморандум" сразу после завершения масштабного обмена пленными, но этого не сделала. Киев настаивает на том, чтобы получить документ заблаговременно. Как отметил министр Андрей Сибига, это нужно, чтобы делегация, которая поедет в Стамбул, имела полномочия обсуждать положения "меморандума" врага.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров из-за отсутствия документа.